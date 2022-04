Douane onderschept acht koffers met 300.000 babypalingen op Schiphol

De douane op Schiphol heeft eerder deze week een grote lading glasaal onderschept. Drie Maleisiërs hadden zo'n 300.000 babypalingen met een totaalgewicht van 105 kilo in hun koffers. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt dat de drie passagiers maandag zijn aangehouden.

De paling is een beschermde diersoort en de export daarvan is aan strenge regels gebonden. Vorige maand werden nog miljoenen glasaaltjes uitgezet in het Grevelingenmeer om de palingstand te herstellen. De dieren die nu gevonden zijn, worden ook in de Nederlandse wateren losgelaten.