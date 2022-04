Dieren hebben de lente in hun bol, dus automobilisten moeten extra opletten

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor overstekend wild, zoals zwijnen en reeën. Het is namelijk lente en dat betekent dat wilde dieren weer een stuk actiever en beweeglijker worden, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Ondanks ecoducten en faunatunnels gaan de beesten toch de weg op.

"Van onze wegen trekken de dieren zich soms niets aan", zegt de woordvoerder, "ook al proberen we ze op veel manieren om te leiden." Voorbeelden zijn ecoducten en wildtunnels waar ze onderdoor of overheen kunnen lopen.

De beesten vormen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor automobilisten. Vooral met hoge snelheden van 100 tot 130 km per uur is het "levensgevaarlijk" om plotseling te stoppen of uit te wijken.