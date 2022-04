Eerste eikenprocessierupsen zijn door warme maand nu al uit ei gekropen

Op meerdere plekken in Nederland zijn de eerste eikenprocessierupsen van het seizoen tevoorschijn gekomen. Al op 30 maart kwamen ze uit hun ei, denkt Kenniscentrum Eikenprocessierups. Ze zijn vroeg dit jaar, omdat de maand maart warm en zonnig was.

Omdat de temperatuur in de laatste dagen lager was, is de ontwikkeling van de rest van de eitjes wat vertraagd. Dat kan veranderen als het volgende week weer warmer wordt. Volgens het kenniscentrum is de situatie vergelijkbaar met vorig jaar, toen ook een deel van de eitjes vroeg uitkwam.