Octopussen bestonden al voor de tijd van de dinosaurussen, blijkt uit een opgegraven fossiel van een voorouder van de octopus in de Amerikaanse staat Montana. Het fossiel van ongeveer 330 miljoen jaar oud was al in de jaren tachtig opgegraven maar werd pas recent opgemerkt, meldt The Guardian dinsdag.

Onderzoekers concludeerden dat de octopus miljoenen jaren eerder leefde dan eerst werd aangenomen, dus al voor het tijdperk van de dinosaurussen. Het fossiel is 12 centimeter lang en heeft tien armen met elk twee rijen aan zuignappen. Het dier leefde waarschijnlijk in ondiepe, tropische oceaankusten.

Decennialang was er niet naar het fossiel omgekeken, omdat de wetenschappers gefocust waren op fossielen van onder meer haaien. Het fossiel trok uiteindelijk de aandacht door de tien kleine armen, die goed bewaard waren gebleven in het kalksteen.

Het fossiel toont ook bewijs van een inktzak, waarschijnlijk gebruikt om een ​​donkere vloeistof te spuiten om roofdieren te verjagen, net als moderne octopussen.

Voorheen werd de oudst bekende vampyropod, zoals de soort wordt genoemd, gedateerd op ongeveer 240 miljoen jaar oud. De wetenschappers hebben het fossiel Syllipsimopodi bideni genoemd, naar de Amerikaanse president Joe Biden.