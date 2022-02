Het aantal aangespoelde zeepaardjes op de Nederlandse stranden is dit jaar groter dan ooit tevoren. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs een aantal grote opvangcentra in het noorden.

Het gebeurde vroeger zelden dat zeepaardjes op Nederlandse stranden te vinden waren, omdat het zeewater te koud was. Maar begin 2021 kwamen de eerste meldingen van dode, maar ook levende exemplaren. Het aantal zeepaardjes dat dit jaar in januari en februari naar opvangcentra is gebracht, is groter dan in de vorige winter.

Definitieve aantallen zijn lastig te geven. "Wandelaars hebben recent bij ons op Vlieland twee levende exemplaren gebracht die ze op het strand vonden", vertelt Lars Kuijpens van zeeaquarium De Noordwester.

"Dat gebeurde in 2021 ook. Maar de jaren daarvoor kwam het nooit voor. Als er meer aanspoelen, is het een logische veronderstelling dat er in de Waddenzee op dit moment nog veel meer zwemmen."

Op veel stranden zijn paardjes aangetroffen

Lokale en sociale media meldden recent soortgelijke zeepaardsightings in Bergen aan Zee, Huisduinen en op Terschelling. Lezers van NU.nl maken ook melding van levende zeepaardjes die op het strand van IJmuiden zijn gevonden.

Ook op Texel zijn de laatste weken opvallend veel zeepaardjes naar het dierenopvangcentrum Ecomare gebracht. "We hebben nu acht levende exemplaren in ons aquarium", vertelt verzorger Jarco Havermans. "Dat was twee, drie jaar geleden nog ondenkbaar."

Het gaat om kortsnuitzeepaardjes die doorgaans in het oosten van de Atlantische Oceaan en voor de Afrikaanse kust te vinden zijn. De soort is beschermd.

Een op Vlieland aangespoeld zeepaardje. Een op Vlieland aangespoeld zeepaardje. Foto: Lars Kuijpens

De dieren zijn van slag door het hete water

"De noordelijke grens van hun verspreidingsgebied komt door de klimaatveranderingen steeds hoger te liggen", legt Havermans uit. "Bovendien zijn de winters minder streng: in het water lijkt het qua temperaturen nog steeds herfst. Daardoor voelen ze minder dan voorheen de urgentie om naar het zuiden te trekken."

De beestjes - gemiddeld 4 centimeter groot - spoelen sneller aan als het stormt, merkt Kuijpens op Vlieland: "De laatste twee exemplaren zijn gevonden na een strenge noordwestenwind uit zee."

Tip voor wandelaars: neem altijd plastic zakje mee

Ecomare vangt de zeepaardjes op in hun aquarium en zet de dieren over twee maanden, als het zeewater warmer is, weer uit in de Waddenzee. Havermans adviseert wandelaars de komende tijd als zij zich naar het strand begeven een plastic zakje mee te nemen.

"Als je een levend zeepaardje ziet: doe wat zeewater in het zakje, stop het diertje erbij en breng hem naar een opvangcentrum", drukt hij strandgangers op het hart. "En zet ze vooral niet zelf terug in: het lukt ze niet om zelf weg te zwemmen in de branding."