In Duitsland en de Benelux huizen 159 wolvenroedels. Daarnaast zijn er 29 paartjes en 21 individuele wolven. In 151 wolvenroedels zijn vorig jaar in totaal 565 jongen geboren.

Veruit de meeste wolvenpopulaties zitten in het oosten van Duitsland, tegen de grens met Polen. Dat blijkt uit cijfers die wetenschappelijke wolveninstituten in de vier landen bijeen hebben gebracht.

De gegevens over de locaties waar wolven zitten gaan tot april 2021. Toen leefden één roedel, één paartje en twee alleenstaande wolven in Nederland.

Er zijn wel recentere cijfers over het aantal wolven in Nederland. In december huisde een roedel op de Noord-Veluwe en drie alleenstaande wolven in de rest van Nederland (Veluwe, De Groote Heide en Drenthe).

Daarnaast lopen er nog meer wolven door Nederland, maar aangezien die nog niet zes maanden onafgebroken in een gebied leven is daar nog niet van te zeggen of ze zich hebben gevestigd of op doortocht zijn.

Volgens Duitsland, België, Luxemburg en Nederland is het, nu de wolf in opmars is, noodzakelijk om grensoverschrijdende gegevens bij elkaar te brengen. Daaruit kan worden afgeleid hoe wolven zich ontwikkelen en voortplanten. Ook kunnen er internationale afspraken worden gemaakt over wolvenbeleid en vergoeding van schade.

De cijfers zijn bekendgemaakt door BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvengegevens bijhoudt. In Nederland verschijnt komend najaar een nieuw Interprovinciaal wolvenplan.

De kaarten die BIJ12 dinsdag heeft gepubliceerd zijn gemaakt per 'wolvenjaar.' Een wolvenjaar loopt van mei tot april het jaar daarop en volgt de cyclus van de voortplanting. In 2010 doken de eerste zes wolvenroedels op in Duitsland aan de grens met Polen.

'Onze' wolven komen vooral uit Duitsland

In 2016 zat er een eerste paartje dicht bij de Nederlandse grens en in 2018 waren de eerste wolven in Nederland te zien. Wolven in Nederland zijn grotendeels afkomstig uit Duitse roedels, maar er lopen ook wolven met een Centraal-Europese achtergrond.

BIJ12 verwacht dat landen als Denemarken, Frankrijk en Polen zich gaan aansluiten bij het centraal verzamelen van internationale wolvengegevens.