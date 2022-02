De grutto vertrekt steeds later naar het zuiden en komt vaker eerder terug naar de Nederlandse weilanden, waarmee de vogel steeds langer in Nederland verblijft. "Wellicht kunnen we over niet al te lange tijd het hele jaar door onze Nationale Vogels zien", aldus weidevogelonderzoeker Jos Hooijmeijer van de Rijksuniversiteit Groningen zondagochtend in het programma Vroege Vogels op NPO Radio 1.

Er worden nu al het hele jaar door grutto's gezien, maar dat is de variant die op IJsland broedt. De vogel die in onze weilanden broedt is de Noordwest-Europese variant van de grutto. De eerste 'Nederlandse' grutto werd dit jaar op 14 februari gespot in de provincie Friesland. Een record voor de provincie, het landelijke record staat nog altijd op 12 februari.

Grutto's overwinteren vooral in Afrika, en komen na een tussenstop in Spanje of Portugal terug naar Nederland. De weidevogels hebben het steeds lastiger tijdens die tussenstop vanwege de droogte, aldus Hooijmeijer. "Bijvoorbeeld in het natuurgebied Doñana, in Spanje, wordt heel veel grondwater onttrokken door telers van aardbeien en ander fruit.

Die voorheen illegale waterputten zijn onlangs door de regering van de regio Andalusië gelegaliseerd. Maar daardoor is er voor de grutto’s en andere vogels in dit natuurgebied steeds minder te eten in de verdrogende bodem."

Aantal broedparen neemt af

Verder benadrukt Hooijmeijer dat de grootste problemen voor de grutto bij ons liggen."Ze krijgen gewoon niet voldoende jongen groot om de aantallen op peil te houden. Wij zullen er echt alles aan moeten doen om bijvoorbeeld met natuur-inclusieve landbouw ervoor te zorgen dat de vogels voldoende tijd krijgen om eieren uit te broeden en de kuikens voldoende insecten vinden", aldus Hooijmeijer.

In 2020 werd bekend dat het aantal broedparen van de grutto in twintig jaar gedaald was van 60.000 naar 30.000. Meer dan de helft van alle grutto's ter wereld broedt in Nederland.

In 2015 koos het publiek de grutto tot Nationale Vogel. De verkiezing was eveneens door Vroege Vogels in het leven geroepen.