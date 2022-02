Door storm Eunice zijn verschillende bruinvissen in de problemen gekomen. Vrijdag en zaterdag zijn al drie dode exemplaren gevonden langs de Nederlandse kust, meldt SOS Dolfijn. Mogelijk spoelen de komende uren en dagen nog meer dieren aan, "want we zitten midden in het strandingsseizoen", zegt directeur Annemarie van den Berg tegen NU.nl.

De dode bruinvissen zijn gevonden bij de Brouwersdam (tussen Zuid-Holland en Zeeland), bij de Maasvlakte (bij Rotterdam) en bij Ter Heijde (Zuid-Holland). De zeezoogdieren gaan naar de Universiteit Utrecht. Daar zal sectieonderzoek maandag moeten uitwijzen waaraan de bruinvissen zijn gestorven.

Dat er bruinvissen zouden aanspoelen door storm Eunice was volgens Van den Berg "wel een beetje te verwachten". "Dit is de tijd dat ze heel dicht bij de kust leven en normaal ook de periode waarin SOS Dolfijn de meeste meldingen van strandingen krijgt", zegt ze.

Bruinvissen zijn de meest voorkomende walvissoort in de Noordzee. Zeker tussen december en april zijn ze veelal dicht bij de Nederlandse kust te vinden, vooral omdat er dan veel voedsel te vinden is voor de dieren.

Volgens SOS Dolfijn zijn het meestal de al verzwakte of zieke bruinvissen die aanspoelen. Gezonde exemplaren maken zich vaak uit de vinnen als een storm op komst is. Maar door al die stormen van de laatste tijd is het een stuk moeilijker voor de bruinvissen om op tijd naar een veilige plek te zwemmen, legt Van den Berg uit.

Grote kans dat opnieuw veel vogels aanspoelen

Mochten er ook levende bruinvissen aanspoelen, dan heeft SOS Dolfijn een speciale dolfijnenambulance paraat om de dieren te vervoeren. Daarin zit onder meer een speciale transportkist met water om de dieren nat te houden, vertelt de directeur.

Behalve andere zeedieren spoelen de komende dagen waarschijnlijk ook dode en verzwakte vogels aan op de Nederlandse kust, zo verwacht Reddingsteam Zeedieren Velsen (RZV). Dat gebeurde namelijk ook na storm Corrie, die 31 januari over ons land raasde.

"Vandaag is het nog hoogtij, dus morgen gaan we kijken of er weer vogels liggen", zegt een medewerker van RZV.