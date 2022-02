Gorilla Bokito (25) uit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is onverwachts weer vader geworden. Verzorgers vonden vrijdagochtend een babyaapje in het gorillaverblijf. Voor Bokito is het de tiende nakomeling.

Bokito kreeg het jong met de 26-jarige Aya, waarvoor het het vierde jong is. Ze zat aan de anticonceptie, maar werd toch zwanger. Blijdorp zegt dat het jong "zeer welkom is", ook al was het niet gepland.

De geboorte van babyaapjes wordt gereguleerd vanuit een Europees fokprogramma. Om die reden zitten de vrouwtjes langere tijd aan de pil om te voorkomen dat er te veel jonge apen geboren worden. "Maar Aya is nu toch, eerder dan gepland, drachtig geworden", aldus de Rotterdamse dierentuin.

Het jong is een westelijke laaglandgorilla, een in Afrika ernstig bedreigde apensoort door onder meer stropers, vernietiging van leefgebied en oorlogen.

Geslacht van babyaapje nog onbekend

Het is nog niet bekend of de babyaap een jongen of een meisje is. Dat is nog lastig te zien omdat Aya het jong dicht tegen zich aanhoudt. Er zijn nu in totaal acht gorilla's in Diergaarde Blijdorp. "De familie is erg geïnteresseerd in de kleine, maar mag er nog niet te dichtbij komen van Aya", meldt de dierentuin.

Bezoekers kunnen het jong "als alles goed gaat" vrijdag of zaterdag al bekijken.

Gorilla Bokito werd in 2007 wereldnieuws nadat hij met succes was ontsnapt uit zijn verblijf en een restaurant van de dierentuin in rende. Hierbij verwondde hij vier mensen, onder wie één ernstig.