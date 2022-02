Sinds storm Corrie, die anderhalve week geleden over Nederland raasde, spoelen er veel dode en verzwakte vogels aan op de Nederlandse stranden. Nog niet eerder kwamen dierenambulances zo vaak in actie vanwege aangespoelde dieren. Dat is waarschijnlijk het gevolg van ondervoeding, zeggen onderzoekers tegen NU.nl.

Er zijn tot nu toe ruim 100 dode en meer dan 25 verzwakte vogels gevonden op meerdere stranden. Storm Corrie raasde op 31 januari over ons land, maar nu pas worden de gevolgen voor vogels duidelijk zichtbaar, bevestigt een woordvoerder van Reddingsteam Zeedieren Velsen (RTZ) na berichtgeving van NH Nieuws.

Op het strand van IJmuiden zijn de meeste vogels gevonden. "Het is heel vreemd dat je door deze storm elke dag aan het ruimen bent. We vinden gemiddeld twintig tot veertig dode vogels per dag en vier tot vijf levende", vertelt een woordvoerder van RTZ.

Ook de dierenambulance van Noord- en Zuid-Holland zegt dieren te hebben gevonden. Op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal zijn sinds de storm zo'n 25 vogels geruimd, vooral zeekoeten. De verzwakte volgens zijn naar verschillende opvangpunten en vogelhospitalen gebracht. Na herstel worden ze weer uitgezet in de natuur.

Ondervoeding is waarschijnlijke oorzaak oversterfte

Albert de Jong, woordvoerder van vogelvereniging Sovon, vertelt dat er sinds oktober 2021 sprake is van een hele hoge sterfte onder zeevogels aan de Nederlandse kust. Dat heeft waarschijnlijk te maken met ondervoeding, blijkt uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ).

"Normaal gesproken sterven heel veel jonge vogels, nu zijn er ook veel oudere bij en dat betekent dat er iets structureels aan de hand is", vertelt NIOZ-onderzoeker Kees Camphuysen. "We vonden veel te weinig voedsel in hun lijf, dat overleven ze niet. Door het ruige weer spoelen ze aan", vertelt hij. Het is niet duidelijk of dit de enige oorzaak is.

Een woordvoerder van de dierenbescherming legt uit dat vogels ook gedesoriënteerd kunnen raken door de storm. Ze kunnen daardoor op het strand belanden en volledig verward raken. Camphuysen benadrukt dat de meeste vogels dus niet zijn overleden door de storm, maar dat vooral de zwakkere vogels de storm niet overleven.

Er zijn voor zover bekend geen vogels aangespoeld die besmet waren met het vogelgriepvirus.