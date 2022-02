Een krokodil in Indonesië is na vijf jaar eindelijk verlost van een band om zijn nek. Natuurbeschermers probeerden het dier jarenlang te vangen om hem te helpen, maar het was een inwoner van een nabijgelegen dorp die daar uiteindelijk in slaagde, meldt The Guardian dinsdag.

Het 5 meter lange reptiel werd met kippenvlees naar het land gelokt. Daarna hebben omwonenden zijn bek verbonden en zijn ogen bedekt met een doek. Op die manier konden ze de band verwijderen. Het dier werd vervolgens vrijgelaten.

De man die de krokodil wist te vangen, zegt dat hij al drie weken achter het dier aan zat. Twee eerdere pogingen mislukten, doordat het gebruikte touw niet sterk genoeg was. "Ik wilde gewoon helpen. Ik haat het om dieren te zien lijden", citeert The Guardian hem.

Volgens natuurbeschermers hebben jagers de band om de nek van het dier gehangen toen ze hem tevergeefs probeerden te vangen.

De lokale regering loofde begin 2020 nog een beloning uit voor de persoon die de krokodil kon vangen om de band te verwijderen. Die beloning werd echter ingetrokken, omdat de belangstelling het reptiel in gevaar kon brengen. Natuurbeschermers willen de lokale bevolking alsnog een prijs geven.