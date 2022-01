Dit weekend telden de deelnemers van de Nationale Tuinvogeltelling al meer dan twee miljoen vogels. De huismus werd opnieuw het meest geteld. Opvallend is ook het aantal merels dat de deelnemers zagen: de vogel werd dit jaar weer in meer tuinen gezien dan afgelopen jaren.

Tijdens het jaarlijkse door de Vogelbescherming Nederland georganiseerde evenement kunnen mensen een half uur lang het aantal vogels tellen in hun eigen omgeving. Die geven de deelnemers vervolgens door aan de website van de Tuinvogeltelling.

Vorig jaar deden een recordaantal van bijna 200.000 deelnemers mee aan de telling. Dat had ook te maken met de lockdown. Dit jaar deden minder deelnemers mee: ruim 146.000.

Toch is de organisatie te spreken over de telling. "Gezien de harde wind en het milde winterweer, waardoor er minder vogels in de tuinen te zien zijn, een mooi resultaat", aldus de Vogelbescherming.

Merelpopulatie lijkt zich 'voorzichtig' te herstellen

De huismus is al jaren koploper in de telling. "Huismussen leven in grote groepen, waardoor deze soort in absolute aantallen standaard op de eerste plek eindigt", aldus de Vogelbescherming. De koolmees werd na de huismus het meest gezien.

Op de derde plaats staat de merel, die zich dit jaar voorzichtig lijkt te hebben hersteld. "Na de uitbraak van het usutuvirus in 2016 werd deze zangvogel nog maar in twee derde van de tuinen gezien. Nu gaat het om drie kwart van de tuinen", zegt de woordvoerder. "Het ziet er voorlopig dus gunstig uit. De komende jaren zal moeten blijken of het herstel doorzet."

Dit jaar staat de pimpelmees voorlopig net onder de merel op de vierde plek. Op nummer vijf staat de kauw. Op nummer zes volgt de vink, op zeven de houtduif, op acht de ekster, op negen de Turkse tortel en op tien de roodborst.