Het aantal felgekleurde halsbandparkieten in de Randstad is in tien jaar tijd bijna verdubbeld. In heel Nederland vliegen nu z’n 22.000 exemplaren rond. Dat blijkt uit een grote telling door honderd vrijwilligers van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

De vogels werden geteld op bekende slaapplaatsen voor halsbandparkieten. Buiten het broedseizoen leven buiten het broedseizoen in groepen en slapen dan samen.

De vogels kwamen oorspronkelijk alleen in India en Afrika voor. Maar de afgelopen eeuw heeft de halsbandparkiet zich in allerlei Europese landen en steden gevestigd.

In Nederland worden sinds de jaren zestig dit soort parkieten in het wild gesignaleerd. Deze belandden veelal in het wild doordat zij ontsnapten of werden losgelaten uit volières.

112 Van parel tot plaag: hoe de halsbandparkiet in Nederland kwam

De vogels komen alleen voor in de Randstad

Halsbandparkieten komen vooral in de Randstad voor: de meeste dieren werden geteld in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Buiten de Randstad zijn er nauwelijks exemplaren gadegeslagen door de vrijwilligers van Sovon.

De vogels kunnen goed in het wild overleven in Nederland door de milde winters en voldoende voedsel. De vogels eten bessen, noten en knoppen van sierbomen. Ook vinden zij vaak eten op voedertafels in tuinen.

Ze zijn te herkennen aan hun heldergroene kleur

Halsbandparkieten zijn heldergroen van kleur. Mannetjes hebben een zwarte lijn over de hals lopen die uitloopt in een oranjeroze halsband op het achterhoofd.

Vrouwtjes hebben geen 'halsband' en zijn effen van kleur. De vogels hebben een zeer korte, scherp omlaag gebogen haaksnavel, zoals papegaaien.