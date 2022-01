Neushoorn Seha, die in 2016 het slachtoffer werd van stropers die zijn hoorn afzaagden, is zes jaar en dertig operaties verder weer vrijgelaten in de natuur van Zuid-Afrika, meldt Newsweek. Het dier werd wereldberoemd toen foto's van zijn betraande kop viraal gingen.

Seha was de enige van zijn groep van vijf zuidelijke witte neushoorns die de aanval van de stropers overleefde. Hij werd voor dood achtergelaten en pas twee weken na de aanval gevonden door de politie.

Dierenrechtenorganisatie Saving the Survivors ontfermde zich daarna over het dier en noemde hem Seha, wat in het Zulu 'heb medelijden met ons' betekent. Sinds de aanval onderging de zuidelijke witte neushoorn dertig operaties.

Dat Seha de aanval overleefd heeft is bijzonder, zegt Tristan Wood van de dierenorganisatie tegen Newsweek. "De aanvallers verwijderen alles, inclusief delen van de schedel. Seha had verschrikkelijke verwondingen, maar hij heeft het gered. Ruim de helft van de aangevallen neushoorns overleeft een dergelijke aanval niet."

Volgens Wood heeft zijn organisatie er alles aan gedaan om het leven van Seha te redden. Het dier werd maandag losgelaten in het natuurreservaat Marataba, in het noordoosten van Zuid-Afrika. Hoewel Seha vrij is om te gaan en staan waar hij wil, kunnen parkwachters van het reservaat zich over het dier ontfermen als hij hulp nodig heeft.

Hoorn van neushoorns veel geld waard in Azië

De populatie zuidelijke witte neushoorns neemt de laatste jaren in rap tempo af. Volgens Saving the Survivors zijn er nog zo'n vijftien- tot achttienduizend zuidelijke witte neushoorns, maar worden er jaarlijks zo'n duizend gestroopt.

Met name in Zuid-Afrika, Namibië en Zimbabwe worden neushoorns op grote schaal gestroopt. Doelgroep is de groeiende Chinese middenklasse, die ivoor als statussymbool beschouwt. In Vietnam wordt hoorn van de neushoorn vermalen tot een poeder dat volgens een mythe zou helpen tegen kanker.