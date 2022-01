Duitse wetenschappers hebben op de bodem van de Weddellzee bij Antarctica een enorme broedplaats voor ijsvissen ontdekt. Het gebied bevat een ongekende hoeveelheid van 60 miljoen dicht bij elkaar liggende nesten.

Wetenschappers op het onderzoeksschip Polarstern waren eigenlijk naar hele andere dingen in de Weddellzee op zoek toen het licht van hun onderwatercamera op enkele nesten van ijsvissen scheen.

Tot verrassing van Lilian Boehringer, een onderzoeksstudent aan het Alfred-Wegener-Institut in Duitsland, bleven er vervolgens maar beelden van meer nesten komen. "Het stopte gewoon niet. Ze waren overal", vertelt ze aan The New York Times.

In totaal legde de camera ruim zestienduizend nesten vast. Na nog twee duiken met de camera schatte het onderzoeksteam dat de kolonie ijsvissen zich uitstrekte over een gebied van ongeveer 150 vierkante kilometer met daarin zo'n 60 miljoen nesten.

Het gaat om de grootste kolonie broedende vissen die ooit is ontdekt. Broedende ijsvissen hadden mensen weleens gezien, maar ze zagen nooit meer dan zestig nesten bij elkaar.

De ontdekking is vorig jaar februari al gedaan, maar de bevindingen van het Duitse onderzoeksteam verschenen donderdag in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Current Biology.

32 Bekijk hier beelden van de kolonie broedende ijsvissen

Elk nest heeft een bewaker

De ijsvis is een straalvinnige vis die ongeveer 43 centimeter lang kan worden. IJsvissen leven vaak in polaire wateren en kunnen bij zeer lage temperaturen overleven. De vissen hebben doorzichtig bloed, omdat het geen rode bloedlichaampjes bevat.

Hun nesten zijn een soort kleine kraters in een zanderige zeebodem, elk zo groot als een hoepel. De nesten lagen dicht bij elkaar, soms zat er maar 30 centimeter tussen twee exemplaren. Boven elk nest zwom vaak een vis. Gemiddeld bevatte elk nest 1.735 eitjes, wat voor een vis helemaal niet zoveel is.

Sommige nesten waren verlaten, doordat de bewaker was opgegeten of de eitjes waren geroofd door andere zeedieren. Aan de zijkant van de kolonie troffen onderzoekers de meeste verlaten nesten aan. Soms hing daar nog wel een dode ijsvis boven.

Door de ontdekking kunnen onderzoekers veel te weten komen over de levenscyclus van ijsvissen. Maar de vondst roept misschien nog wel meer vragen op. Zo vragen zeebiologen zich bijvoorbeeld af hoe vaak ijsvissen nesten bouwen of de vissen de nesten hergebruiken en hoe ze de locatie voor hun nesten bepalen.