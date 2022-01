Het gaat beter met de 24 verwaarloosde hondjes die zondagochtend in Geldermalsen werden gevonden. Dat liet het programma Opsporing Verzocht weten in de uitzending van dinsdagavond. De kleine honden zaten zonder eten en drinken vastgebonden aan een paal.

Het AVROTROS-programma besteedde aandacht aan de zaak, omdat onduidelijk is wie de dieren vermoedelijk tussen zaterdagavond en zondagochtend hulpeloos bij een industrieterrein heeft achtergelaten.

Enkele honden zouden dusdanig strak aan de paal zijn vastgebonden, dat ze zichzelf dreigden op te hangen aan het touw. Een van de dieren was losgekomen en liep op de weg. De honden waren niet goed verzorgd, sommige hadden kale plekken of klitten in de vacht.

De achtergelaten dieren leven allemaal nog en dankzij de zorg van de dierenambulance en het dierenasiel in Tiel gaat het beter met ze, op één hondje na dat extra zorg krijgt. Toch blijven ze "vanwege hun toestand" voorlopig nog in het dierenasiel. Zeventien van de dieren zijn teefjes die in het verleden een nestje hebben gehad, een vermoedelijk pas zes tot acht weken geleden.

Daarom richt de politie zich in het programma tot mensen die onlangs een puppy hebben gekocht. Wie de moederhond op een gedeelde foto herkent of een vermoeden heeft wie de dieren heeft achtergelaten, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.