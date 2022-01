Goudvissen zijn in staat om buiten hun natuurlijke leefomgeving van het water over land te navigeren, hebben onderzoekers van de Israëlische Ben-Gurion Universiteit deze week ontdekt. De onderzochte dieren werden getraind om een speciaal door vissen aangestuurd voertuig te besturen.

De onderzoekers monteerden een vissenkom op het voertuig, dat was uitgerust met een speciale teledetectietechnologie om de positie van het voertuig en de locatie van de vis in de kom te bepalen. Hierdoor kreeg de vis als het ware de controle over het voertuig.

Tot de verbazing van de wetenschappers duurde het niet heel lang voordat de vissen het voertuig onder controle hadden. "Ze zijn in het begin wat verbaasd, maar realiseren zich al snel dat er een verband is tussen hun beweging en de beweging van het voertuig", zegt onderzoeker Shachar Givon.

Zes goudvissen kregen in totaal tien 'rijlessen' met het speciale visvoertuig en werden door de wetenschappers met eten beloond als ze een taak hadden volbracht, zoals het recht vooruit rijden.

Net als bij mensen voelde niet iedere goudvis zich als een vis in het water bij het besturen van een voertuig, zegt neurowetenschapper Ronen Segev. "Er waren vissen die het perfect deden, en er waren middelmatige vissen die wel controle hadden over het voertuig, maar die het minder goed konden besturen."

De onderzoekers wilden weten of vissen de cognitieve vaardigheden hebben om te kunnen navigeren buiten hun natuurlijke leefomgeving van water. Volgens Segev denken mensen vaak dat ze erg speciaal zijn en dat vissen primitief zijn, maar is dit niet juist. "Er zijn heel veel andere belangrijke en slimme wezens."