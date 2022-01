Wie krijgt de hond als geliefden uit elkaar gaan? In Spanje hebben ze daar een oplossing voor gevonden. Een wetswijziging zorgt er namelijk voor dat ze na een echtscheiding gedeelde voogdij over huisdieren kunnen krijgen.

Het "belang van het dier" weegt binnenkort zwaarder dan het "formele bezit". Daardoor worden huisdieren voor de Spaanse wet voortaan als een volwaardig gezinslid gezien. In Portugal en Frankrijk gelden al vergelijkbare regels.

In Spanje kreeg het voogdijschap over een huisdier in oktober vorig jaar aandacht, toen een rechter besloot dat een scheidend stel gezamenlijk de voogdij kreeg over hun hond Panda, een bordercollie van een jaar oud. Die uitspraak markeerde volgens Spaanse media "een stap in de richting van de erkenning van huisdieren als levende wezens volgens de wet".

Advocaat Lola García, die destijds bij de zaak-Panda betrokken was, vertelt aan persbureau Reuters dat "dieren deel uitmaken van een gezin". "Als partners besluiten uit elkaar te gaan, moet het lot van het dier even zwaar worden meegewogen als het lot van de overige gezinsleden", aldus de advocaat.

Tot dusver gold dat de partner die het huisdier formeel bezit, vaak omdat deze persoon het dier heeft geregistreerd, bij een scheiding de voogdij kreeg.

