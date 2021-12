De ontsnapte serval in het Midden-Limburgse dorp Herkenbosch is weer terecht. De katachtige ontsnapte zondagochtend, waarna de politie een waarschuwingsbericht via Burgernet verstuurde.

Het dier is maandagochtend waargenomen en gevangen in de omgeving waar het ontsnapte, meldt de politie. Het is nog niet duidelijk van wie de weggelopen serval is. Het exemplaar heeft een hoogte van bijna een meter.

Een serval is een grote katachtige met een tijgerprint. Het is legaal om het dier als huisdier te houden.

Volgens Stichting AAP wint het dier aan populariteit in Nederland. De organisatie noemt dit een zorgelijke trend, omdat de wilde kat "allesbehalve geschikt is om als huisdier te houden". De stichting ontving sinds 2020 tientallen opvangverzoeken voor servals.