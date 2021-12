Sinds december zijn al zo'n vijftig dode papegaaiduikers aangespoeld op de Nederlandse kust. Ook in Schotland is een grootschalige sterfte van de zeevogel gaande, zegt het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Een oorzaak voor de strandingen is nog niet gevonden, maar de dieren zijn in ieder geval geen slachtoffer geworden van olievervuiling op zee.

Het NIOZ onderzoekt of de massastranding van bruinvissen in augustus en de vondst van veel dode zeekoeten in het najaar een relatie hebben met de dode papegaaiduikers. De dode dieren zwommen allemaal rond in de centrale Noordzee.

De zeekoeten en de papegaaiduikers zijn verhongerd, aldus het instituut. Wat daarvan de oorzaak is, is ook nog onbekend. "De reeks massastrandingen leidt tot argwaan", aldus de onderzoekers. "Er wordt steeds een enkele soort getroffen en dan ook nog een specifiek deel daarvan." De dode bruinvissen waren vooral zwangere vrouwtjes, de dode zeekoeten vooral mannetjes en kuikens en onder de dode papegaaiduikers zijn vooral volwassen vogels.

Het NIOZ op Texel doet nu nader onderzoek naar de leeftijd, de lichaamsconditie en de verhouding tussen het aantal mannetjes en vrouwtjes in de vogelgroepen. Het instituut roept mensen op de vondst van dode vogels te melden.