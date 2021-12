Op Schiermonnikoog zijn in de afgelopen twee dagen honderden dode kanoeten gevonden, bevestigt dierenopvang Faunavisie Wildcare in het Groningse Westernieland na berichtgeving door RTV Noord.

Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vermoedt dat er nog veel meer van deze trekvogels zijn overleden. "Ik denk dat we eerder over duizenden kunnen praten dan honderden die in die omgeving dood zijn gegaan."

Voor deze strandlopersoort is de Waddenzee een van de belangrijkste pleisterplaatsen. Veel van de dode vogels worden gevonden aan de kustlijn. Deze kanoeten stierven vermoedelijk boven zee en daarvan spoelt slechts een deel aan.

Lollinga denkt daarom dat het aantal dode kanoeten nog veel groter is. Naast Schiermonnikoog werden ook dode of zieke kanoeten gevonden in Oost-Groningen.

Faunavisie Wildcare is er voor 99 procent zeker van dat een hoogpathogene vogelgriep voor de sterfte zorgt. Op verzoek van de stichting zijn er donderdagavond een paar vogels verzameld. "Op een plekje van 25 vierkante meter konden ze er al twintig oppakken", aldus Lollinga.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevestigt bezig te zijn met een onderzoek naar de dode vogels. De toezichthouder hoopt er hiermee achter te komen of het inderdaad om de vogelgriep gaat. De uitslagen worden in de loop van volgende week verwacht.