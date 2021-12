Nederlandse en Duitse otters hebben contact gehad in de Duitse deelstaat Nedersaksen, die grenst aan ons land. Voor zover bekend zijn er nog geen Nederlands-Duitse otters geboren.

In het gebied zijn sporen van otters uit beide landen aangetroffen. Dat zeggen zoogdieronderzoekers aan beide zijden van de grens, nu het grensoverschrijdende Jaar van de Otter het einde nadert.

De onderzoekers melden dat in Nedersaksen de sporen van zeven Nederlandse otters zijn gevonden. Ook in het Duitse Noordrijn-Westfalen zijn Nederlandse marterachtigen gezien.

In november is een otter gezien in het Zuid-Limburgse Schinveld. De otterbeschermers verwachten dat er nu ook otters de grens met België gaan oversteken richting de Ardennen. Er zitten al otters langs de Schelde in Vlaanderen. Zo komen de dieren vermoedelijk ook in Noord-Frankrijk terecht waarmee de aansluiting met het zuidwesten van Europa al een stuk dichterbij is.

Otter niet meer bedreigd in Nederland

De otter is in 2002 opnieuw uitgezet in Nederland en doet het goed. Otterbeschermers willen ervoor zorgen dat Nederlandse populaties zich mengen met dieren in Oost-Europa en het zuidwesten van Europa. Dat is goed voor de genenvariatie van de voornamelijk visetende soort.

In november 2020 werd bekend dat de otter niet meer bedreigd is in Nederland. De dieren leven onder meer in de Nieuwkoopse Plassen.