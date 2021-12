De plaagmier rukt op in Nederland. Acht jaar geleden werden voor het eerst enkele grote kolonies van deze moeilijk te bestrijden mier in Nederland vastgesteld. Nu zijn er al achttien superkolonies verspreid over het land en waarschijnlijk zijn er veel meer kolonies die nog niet zijn ontdekt.

De plaagmier komt mee met pot- en kuipplanten uit mediterrane en Aziatische landen. Bij veel tuincentra is de plaagmier ook gevonden, zegt EIS Kenniscentrum Insecten.

Een kolonie plaagmieren telt honderden tot duizenden koninginnen, die eitjes leggen. Als de plaagmier (Lasius neglectus) zich eenmaal ergens heeft genesteld, groeit de kolonie in razend tempo. De vrij kleine mieren kruipen door de kleinste gaatjes en zijn bijna niet meer uit woningen weg te krijgen. De plaagmieren komen oorspronkelijk uit Centraal-Azië. Ze verdringen hier inheemse insecten en gelden daarom als ongewenste exoot.

Superkolonies van de mieren zijn ondertussen gevonden in onder meer Rotterdam, Eindhoven, Oldenzaal en Amersfoort. EIS Kenniscentrum Insecten ontvangt graag meldingen over verdachte mieren, in de hoop de verspreiding van de soort in te kunnen dammen. Omdat de plaagmieren moeilijk te onderscheiden zijn van inheemse mieren, kunnen mensen ook een aantal mieren opsturen naar EIS.