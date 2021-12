Aan de Noord-Nederlandse kust, met name op Vlieland, spoelen de laatste dagen veel papegaaiduikers aan. De meeste vogels zijn dood, maar opvangcentrum Ecomare op Texel probeert een nog levend gevonden dier op te lappen.

Boswachter Carl Zuhorn van Staatsbosbeheer op Vlieland denkt dat de vogels door een storm van zee richting land zijn geblazen.

Papegaaiduikers komen in Nederland niet voor. De vogels lijken een beetje op een pinguïn en zijn felgekleurd. Ze broeden op rotsachtige eilanden in de Atlantische Oceaan. In de winter dobberen ze op zee. De papegaaiduiker is beschermd en neemt volgens Vogelbescherming Nederland in aantal af door klimaatverandering en verstoring van nestelgebieden.

Ecomare noemt het bijzonder dat papegaaiduikers aanspoelen op de Nederlandse stranden. Het opvangcentrum heeft eerder alleen in 2017 zo'n vogel binnengekregen en met succes laten herstellen. De papegaaiduiker die nu is gevonden zit onder een warmtelamp in een drooghok en heeft de eerste dagen in de opvang overleefd. Het dier krijgt via een sonde zalmpap toegediend. De dierverzorgers zijn voorzichtig positief over het herstel, aldus Ecomare.

De dode papegaaiduikers zijn naar het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) gebracht. Daar proberen onderzoekers te achterhalen waaraan de dieren zijn overleden en hoe ze op Vlieland terecht zijn gekomen.