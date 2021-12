De zeldzame dolfijn die al enkele weken in de Oosterschelde in Zeeland rondzwom, is dood aangetroffen. Dat meldt SOS Dolfijn zaterdag.

Het dier werd voor het laatst gezien op 23 november, maar werd zaterdagochtend door een passant dood aangetroffen in het water tussen Poortvliet en Scherpenisse. Volgens een woordvoerder van SOS Dolfijn trok het dier veel bekijks.

Medewerkers van het Reddingsteam Zeezoogdieren zullen het dier zaterdagmiddag bergen. De dolfijn wordt vervolgens naar de Universiteit Utrecht gebracht voor verder onderzoek. Dan moet ook de doodsoorzaak bekend worden.

"De dolfijn heeft het nog lang volgehouden", zegt de woordvoerder. Het dier werd voor het eerst gezien op 17 oktober en heeft het dus zes weken in de Oosterschelde volgehouden. Vaak houden verdwaalde dieren het niet zo lang vol.

Al snel na de vondst van de dolfijn werd duidelijk dat het dier zelf de weg naar de Noordzee moest terugvinden. Het reddingsteam kon niets voor het dier betekenen.

De dolfijn is een tuimelaar, de bekendste dolfijnensoort. Tuimelaars hebben een kleine overlevingskans in de Oosterschelde doordat er niet het juiste voedsel te vinden is. De laatste keer dat er een tuimelaar in de Oosterschelde gezien werd, was in 2013.