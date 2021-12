Douaniers op Schiphol hebben in oktober een vrouw aangehouden die acht zangvogels in een karaokeset probeerde te smokkelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Douane en de politie hebben in die maand in totaal 647 levende dieren en zo'n 2.300 van beschermde dieren en planten gemaakte producten in beslag genomen.

De reizigster kwam uit Suriname en was op doorreis naar Rusland, laat een woordvoerder van de NVWA weten. De zangvogels die zij in haar bagage had verstopt, worden beschermd in Suriname.

De vrouw kwam na een nacht in de cel te hebben doorgebracht weer voorlopig op vrije voeten. Het OM onderzoekt de zaak.

Nederland deed mee aan een internationale operatie die is gericht op illegale handel van beschermde dier- en plantensoorten. Bij de actie werden bijvoorbeeld zes papegaaien aangetroffen bij een passagier die met de veerboot van het Verenigd Koninkrijk naar Hoek van Holland was gevaren. En in de provincie Gelderland trof de NVWA 470 illegale vogels aan bij een handelaar.

Op Schiphol werd iemand betrapt met 145 reptielen en amfibieën in haar koffer. Vijf dieren bleken al te zijn gestorven. Het ging om onder meer boomkikkers, boomhazelwormen en ratelslangen. De dieren zijn in beslag genomen en ondergebracht in een opvang.

Daarnaast werden producten die van beschermde dieren of planten zijn gemaakt in beslag genomen. Het gaat om bijvoorbeeld voedingssupplementen, vlees van een leguaan, huiden van bruine beren en bontjassen.

Nog geen aanhoudingen in andere zaken

In al die zaken zijn nog geen aanhoudingen verricht, zegt de woordvoerder. "Dat doe je op het moment dat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Dat is in die zaken nog niet nodig geweest." In veel gevallen maken de betrokken veiligheidsdiensten een proces-verbaal op, dat vervolgens naar het OM wordt gestuurd.

Met de illegale handel in beschermde dier- en plantensoorten wordt veel geld verdiend. De handel heeft echter grote gevolgen voor de biodiversiteit in bepaalde gebieden. Daarnaast letten de smokkelaars niet altijd even goed op het welzijn van de gesmokkelde dieren.