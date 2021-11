Het Wereld Natuur Fonds en de British Antarctic Survey (BAS) zoeken vrijwilligers die willen helpen met een onderzoek naar walruspopulaties in het noordpoolgebied. Dat maken de organisaties deze woensdag bekend,op wereldwalrusdag. Onderzoekers hopen op een half miljoen vrijwilligers, die vanuit huis satellietbeelden gaan controleren op aanwezigheid van walrussen.

Het walrusonderzoek wordt in twee stappen uitgevoerd en duurt in totaal vijf jaar. Tot april volgend jaar moeten duizenden satellietbeelden doorgeplozen worden op aanwezigheid van walrussen. Pas daarna worden de walrussen op de beelden geteld.

Volgens onderzoekers gaat het om een intensieve, maar goede onderzoeksmethode. De walrussen ervaren namelijk minder stress aangezien de onderzoekers niet in de buurt hoeven te komen.

"Dit is echt een hele mooie manier van onderzoek, want iedereen kan meedoen", aldus noordpoolexpert Gert Polet bij het Wereld Natuur Fonds. "Walrussen leven vaak in onherbergzaam gebied, maar je kunt nu vanaf de bank meehelpen."

De natuurorganisaties maken zich zorgen over het leefgebied voor de walrus. Door de opwarming van de aarde warmt het poolgebied snel op, waardoor er steeds minder zee-ijs voor de grijze reuzen beschikbaar is.