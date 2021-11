Een amateurbioloog heeft op het eiland Wight, voor de Britse zuidkust, botten van een tot nu toe onbekende dinosaurussoort gevonden. De planteneter had een opvallend grote, bolle neus en heeft de naam Brighstoneus simmondsi gekregen.

De botten in kwestie waren al eind jaren zeventig gevonden door amateurbioloog Keith Simmonds. De artefacten lagen al decennia lang opgeslagen in het Natural History Museum in Londen. Een onderwijsassistent van de universiteit van Portsmouth besloot onlangs de botten eens goed te bekijken en registreren.

"We hebben in de afgelopen eeuw op Wight botten van twee soorten dinosaurussen gevonden", vertelt Jeremy Lockwood tegen The Guardian. "Ik hoopte en dacht dat ik bij het bestuderen van de botten verschillen zou vinden die zouden duiden op meer andere soorten."

Lockwood deed er vier jaar over om alle botten te categoriseren en fotograferen. Daarna ging hij de stukken ordenen om delen van de skeletten te kunnen reconstrueren. Hij merkte op dat de collectie een schedel bevatte van een dier dat meer tanden had dan de al bekende soorten. Ook had het dus een opvallende neus.

De volwassen Brighstoneus simmondsi was zo'n 8 meter lang en woog naar schatting 900 kilo. Het dier leefde zo'n 125 miljoen jaar geleden.

De nieuw ontdekte herbivoor is vernoemd naar het dorp Brightstone op het eiland, waar de botten in de jaren zeventig werden gevonden. De rest van de naam komt van Simmonds, de amateurverzamelaar die de botten toentertijd gevonden heeft.