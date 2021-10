Er zwemt een bultrug vlak voor de Nederlandse kust. Tot de eeuwwisseling kwam dat bijna nooit voor, maar sindsdien duikt het zeezoogdier steeds vaker op in onze wateren. Dat is geen reden tot zorg, want de walvissen blijken zich heel goed te redden in de Noordzee, zegt directeur Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn vrijdag tegen NU.nl.

De bultrug is waarschijnlijk voor het eerst gespot op 18 oktober, door een kitesurfer voor de kust van de Noord-Hollandse plaats Camperduin. In de weken erna is het dier nog tientallen keren gezien en sinds donderdag kan SOS Dolfijn bevestigen dat het inderdaad om een bultrug gaat.

"Bultruggen zijn heel nieuw in de Noordzee. Vroeger kwamen ze er nooit voor, maar sinds het begin van deze eeuw hebben ze de zee echt ontdekt", zegt Van den Berg. Sinds het jaar 2000 wordt gemiddeld één keer per jaar een bultrug gespot in de Noordzee. Tot dit moment was het drie jaar geleden dat het dier hier gezien was.

Volgens Van den Berg heeft de toename te maken met het walvisverdrag uit 1980, waarin landen met elkaar afspraken geen walvissen meer te vangen. "Sindsdien is de walvispopulatie ontzettend aan het groeien." Alleen IJsland, Japan en Noorwegen erkennen het verdrag niet en vangen nog steeds walvissen.

Bultruggen komen in heel veel zeeën en oceanen voor en leggen duizenden kilometers af wanneer ze van koude naar warme gebieden migreren en weer terug.

Een bultrug in vol ornaat. Dit is niet de bultrug die nu bij Nederland zwemt. Foto: EPA

Bultrug vermaakt zich uitstekend

Stichting SOS Dolfijn biedt hulp aan walvisachtigen in nood die op de Nederlandse kust terechtkomen of dreigen te stranden. Deze bultrug, een volwassen exemplaar met een geschatte lichaamslengte van 10 tot 15 meter, heeft echter helemaal geen hulp nodig.

Het dier redt zich immers uitstekend in de Noordzee, vertelt Van den Berg. "Het dier vertoont normaal zwemgedrag en is aan het jagen." Normaal eten de kolossen kleine garnalen (krill), maar in de Noordzee doen ze zich waarschijnlijk te goed aan sprot. Dat zijn kleine haringen.

De bultrug pendelt momenteel in het stuk Noordzee tussen Camperduin en het nabijgelegen kustplaatsje Petten. De bultrug, een ondersoort van de baleinwalvissen, is tot 100 meter van het strand gespot. "Meestal is het dier twintig à dertig minuten onder water en dan komt het omhoog om adem te halen."

Volgens Van den Berg kunnen bultruggen "heel avontuurlijk" zijn en goed in ondiepere wateren zwemmen. "Soms zwemmen ze ook een haven in en dan denk je even: nu komt het echt niet goed. Maar dan zwemmen ze er ook weer vrolijk uit."