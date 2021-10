De zes honden die op het Spaanse eiland La Palma door lavastromen ingesloten waren, zijn toch gered. Onbekenden hebben de dieren meegenomen. Dat verklaart waarom reddingswerkers die met vrachtdrones paraat stonden ze eerder niet konden vinden.

Het Spaanse bedrijf Aerocámaras, dat al dagen bezig was met het voorbereiden van de redding van de honden, constateerde eerder dat ze waren verdwenen. Maar een mediaportaal op La Palma publiceerde beelden van een spandoek met de tekst: "Sterkte La Palma, met de honden gaat het goed, A-Team."

De honden zouden eigenlijk met een vrachtdrone en een vangnet worden bevrijd. Ze zaten vast in een leeg waterbassin.

Het is nog niet duidelijk wie de honden uit hun benarde situatie heeft bevrijd, melden Spaanse media. Volgens Aerocámaras heeft de lava in het gebied van de watertank nog steeds een temperatuur van ongeveer 160 graden. In de video zijn voetafdrukken van mensen in de as te zien. De dieren zijn dagenlang met drones van water en voedsel voorzien.