Nationaal Park De Hoge Veluwe gaat vanwege de aanwezigheid van de wolf een hek plaatsen om de moeflons die in het gebied leven te beschermen. Dat bevestigt parkbeheerder Jakob Leidekker dinsdag na berichtgeving van Omroep Gelderland.

Daarnaast kijkt het park naar de mogelijkheid om de moeflon naar gebieden in het buitenland te brengen, om zo zeker te zijn van het voortbestaan van de Nederlandse populatie.

De Hoge Veluwe vreest dat de wolf de moeflons - een soort schapen die van origine niet in Nederland voorkomen - op den duur allemaal doodt als ze niet worden weggehaald. Dat wil het park niet, omdat de moeflons ervoor zorgen dat open vlakten behouden blijven en niet in bos veranderen.

Die begrazing kan ook verzorgd worden door andere dieren, die de wolf niet zo snel aanvalt, zoals bepaalde soorten runderen die zijn uitgezet in andere delen van de Veluwe. Nationaal Park De Hoge Veluwe hecht echter enorm aan het behoud van de moeflon, die honderd jaar geleden in het park werd uitgezet.

De Hoge Veluwe is altijd uitgesproken tegenstander van de wolf geweest. Met hoge hekken is geprobeerd de wolf buiten het natuurgebied te houden, maar begin augustus bleek dat dat niet was gelukt.

Leidekker sprak toen het vermoeden uit dat mensen gaten in de hekken knippen, waar de wolf door naar binnen is gekomen. Van de ruim tweehonderd moeflons die op De Hoge Veluwe leven, heeft de wolf er inmiddels tientallen gedood.

Omdat de populatie moeflons te hard groeit, schiet De Hoge Veluwe elk jaar een deel van de schapen af. Dat gebeurt dit jaar niet, omdat de wolf al voor een vermindering van het aantal moeflons heeft gezorgd.

Omdat de wolf een inheemse soort is, mag die niet afgeschoten worden of naar een ander gebied verplaatst worden. Leidekker zegt echter wel te kijken naar de mogelijkheid om het dier af te schieten of te vangen. "We willen van die wolf af, en hoe maakt ons niet zo veel uit."