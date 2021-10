Sinds woensdag loopt een Noord-Amerikaanse poema vrij rond in het Noord-Franse Pas-de-Calais. Omdat het roofdier volgens lokale autoriteiten erg gevaarlijk is, hebben zij toestemming gegeven de poema ter plekke neer te schieten.

Franse media meldden dat het dier waarschijnlijk een Noord-Amerikaanse bergleeuw is, zoals een poema ook wel genoemd wordt, maar het is nog niet zeker wat voor soort katachtige het is. Ook is niet bekend hoe het dier zover buiten zijn natuurlijke leefomgeving terecht is gekomen.

De lokale autoriteiten hebben toestemming gegeven het dier te doden, als het onmogelijk is hem levend te vangen. Zij zeggen in een Twitter-bericht dat "zo'n dier gevaarlijk kan zijn voor de mensen en dieren in de omgeving". Daarnaast roepen ze iedereen die informatie heeft over de poema op dit zo snel mogelijk te melden.

Een aantal bewoners van de regio zijn naar aanleiding van dit nieuws een petitie begonnen met als doel het leven van de katachtige te redden. Zij wijzen erop dat, hoewel de bergleeuw door de autoriteiten als gevaarlijk wordt beschouwd, op dit moment nog niemand is aangevallen.