De zeldzame dolfijn die in ieder geval al twee dagen in de Oosterschelde in Zeeland zwemt, moet volgens SOS Dolfijn zelf proberen de weg terug te vinden naar de Noordzee.

Volgens Annemarie van den Berg, woordvoerder van de organisatie, wordt het erg moeilijk om de dolfijn terug naar zee te begeleiden. "Om terug te keren in de veilige Noordzee moet het dier terug door de waterkering zwemmen", zegt ze.

"Walvissen en dolfijnen vinden hun weg met behulp van sonar", legt Van den Berg uit. "Dat komt dan ergens tegenaan, zoals tegen de waterkering, en dolfijnen vinden het spannend om daar doorheen te zwemmen. We weten dat ze dat niet snel zullen doen."

Volgens Van den Berg gaat het op basis van beschrijvingen en beelden om een tuimelaar. Tuimelaars kunnen doorgaans niet goed overleven in de Oosterschelde omdat er niet het juiste voedsel te vinden is.

"De beste mogelijkheid om de tuimelaar te helpen is als het dier strandt, bijvoorbeeld door het getij op een zandbank. Maar het nadeel is dat dit, eenmaal boven water, veel schade aan de organen kan opleveren door de veranderde druk", zegt Van den Berg.

SOS Dolfijn houdt het dier sinds zondag in de gaten. Voorlopig lijkt het wel goed te gaan met de tuimelaar. "Het lijkt een gezond dier en de zwemactiviteit is goed." De organisatie staat met een team klaar om het dier te helpen als dat toch nodig blijkt.