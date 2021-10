Beelden van een tuimelaar in de Oosterschelde zijn zondag opgedoken. Volgens SOSDolfijn is het zeer zeldzaam dat die dolfijnsoort in het gebied zwemt. De laatste waarneming was in 2013.

Daarvoor zag iemand een keer in 2007 een tuimelaar. Dit keer zwom de dolfijn ter hoogte van Schelphoek in de Oosterschelde.

In dat water zwemmen wel veel bruinvissen, een kleinere tandwalvissoort. Tuimelaars kunnen doorgaans niet overleven in de Oosterschelde omdat er niet het juiste voedsel te vinden is. Bovendien is er niet voldoende voedsel voor het dier.

SOSDolfijn hoopt het dier tijdig te redden en vraagt iedereen die de tuimelaar ziet zwemmen om dit te melden via het Twitterkanaal @waarneming of telefoonnummer 06-46656601. Verschillende instanties zijn betrokken bij de zoektocht naar de tuimelaar.

Bij de vorige twee keren dat een tuimelaar in de Oosterschelde zwom, werd het dier later dood aangetroffen. Om terug te keren in de veilige Noordzee moet de tuimelaar weer terug door de kering zwemmen.