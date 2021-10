De muggenoverlast was afgelopen zomer 33 procent groter dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook tijdens de winter van 2020 bleken mensen vaak last te hebben van muggen, meldt Wageningen University & Research woensdag op basis van meldingen op muggenradar.nl en een analyse van duizenden dode steekmuggen.

In het voorjaar van 2020 konden muggen zich minder goed ontwikkelen door het droge weer. Dit jaar was het een stuk minder droog, waardoor de muggen juist beter konden gedijen. Daardoor waren er in de afgelopen zomer niet alleen meer muggen, maar werd er ook meer overlast ervaren, concludeert Wageningen University.

Dat er ook in de winter veel overlast werd ervaren, komt volgens de onderzoekers vermoedelijk door de relatief warme februarimaand. Daardoor kon de wintersteekmug al vroeg actief worden.

De onderzoekers ontvingen afgelopen zomer de meeste meldingen uit de provincie Gelderland. Dat kwam waarschijnlijk doordat daar in juni een grote hoeveelheid neerslag viel. Inwoners van de provincie Utrecht hebben in de zomer de minste overlastmeldingen gedaan.

Universiteit vroeg doodgeslagen steekmuggen op te sturen

De universiteit deed in februari de oproep om doodgeslagen steekmuggen op te sturen. De onderzoekers wilden erachter komen welke steekmuggen overlast veroorzaken in de winter en of ze ziekteverwekkers bij zich dragen. Zo werd vorig jaar het westnijlvirus aangetroffen. Dat is dit jaar nog niet gebeurd.

In totaal kregen de wetenschappers 5.744 steekmuggen binnen. In de meeste gevallen ging het om wintersteekmuggen. De verwachting was al dat die variant het vaakst zou voorkomen, omdat die mug het hele jaar door actief is. Daarna volgden de gewone huissteekmug en insecten die op steekmuggen lijken.

Van de ingestuurde steekmuggen bleek 7 procent met bloed te zijn gevuld. De huissteekmug bleek hier koploper: meer dan 10 procent had vlak voor het einde "een bloedmaal" gehad.

Omdat er nog steeds veel meldingen op muggenradar.nl binnenkomen, vragen de onderzoekers mensen om vanaf woensdag opnieuw steekmuggen dood te slaan en op te sturen. Dit kan tot 27 oktober. Hoe dit precies in zijn werk gaat, valt te lezen op de website muggenradar.nl.