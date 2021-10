De hoge piek in het aantal gedumpte dieren die in coronatijd waren aangeschaft lijkt vooralsnog uit te blijven. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs diverse grote dierenorganisaties. Mensen lijken na anderhalf jaar toch erg gehecht aan hun nieuwe hond of kat. Konijnen worden wel meer teruggebracht naar asiels.

"Voor zover wij nu kunnen beoordelen blijft de grote gevreesde 'dumppiek' uit", zegt woordvoerder Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming. De organisatie overziet 25 asiels door heel Nederland.

"Natuurlijk worden er wel dieren naar asiels gebracht. Maar zeker waar het honden en katten betreft, is het aantal niet toegenomen in vergelijking met het jaar vóór corona."

Nederland telde eind 2020 3,1 miljoen katten en 1,9 miljoen honden. Tijdens de coronacrisis werden er meer dieren in huis gehaald dan voorheen. Zowel het aantal katten als het aantal honden in Nederland nam met 200.000 exemplaren toe.

In anderhalf jaar wordt dier deel van het gezin

De Dierenbescherming wijst erop dat de piek in theorie nog kan komen als alle coronamaatregelen worden opgeheven. "Maar we denken dat mensen zich in de anderhalf jaar dat ze thuis hebben gezeten toch aan de dieren zijn gaan hechten", zegt Nagtegaal. "We vermoedden in het begin dat corona drie maanden zou duren. Maar in bijna twee jaar wordt een dier toch een vast en geliefd onderdeel van het gezin."

Ook Dibevo, de brancheorganisatie van dierenwinkels, bevestigt het uitblijven van de gevreesde dumppiek. "Dieren voorzien in een sociale behoefte die niet zomaar verdwijnt nu de coronalockdown voorbij is", weet Dibevo-voorman Gijs van den Assum. "Wij proberen mensen er ook altijd op te wijzen dat de aanschaf van een huisdier geen impulsieve beslissing moet zijn. Ik heb het idee dat veel nieuwe eigenaars die tijdens corona een dier namen er relatief goed over hebben nagedacht."

De brancheorganisatie lanceerde vorige maand samen met de Dierenbescherming ook een zogenoemde Dier & Mens Wijzer. Hiermee kunnen mensen van tevoren testen of een bepaald dier wel bij hem of haar past.

Er worden wel meer knaagdieren, konijnen en kittens gedumpt

De Stichting DierenLot vertegenwoordigt driehonderd kleine en grote dierenorganisaties door het hele land, waaronder veel asiels. "Er lijken zich inderdaad niet veel mensen met honden en volwassen katten te melden", bevestigt woordvoerder Jane van den Berg. Zij bemerkt wel een toename van het aantal teruggebrachte knaagdieren, konijnen en kittens. "Meer mensen dan normaal wilden deze zomermaanden af van hun konijn of cavia." Nederland telt zo'n 600.000 konijnen en knaagdieren.

De toename van 'coronadieren' lijkt volgens Stichting DierenLot de toestroom van kittens te verklaren. "Ongecastreerde katers gaan zich al vrij jong vermenigvuldigen. Nieuwe eigenaars zitten vaak niet te wachten op een nest vol kittens en willen daar dan vanaf." Waar veel katten gechipt zijn en dus niet zomaar gedumpt kunnen worden zonder dat de eigenaar achterhaald kan worden, geldt dat doorgaans (nog) niet voor kittens.

De Dierenbescherming merkt wel op dat er elk jaar rond de zomer een piek in het aantal gedumpte kittens wordt waargenomen. "Wij durven deze trend niet per se aan corona toe te schrijven", zegt woordvoerder Nagtegaal. "Al duurt het seizoen dit jaar wel langer dan normaal. Mogelijk komt dat door het feit dat mensen hun vakantie hebben uitgesteld tot het najaar."