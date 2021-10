De walrus die donderdag op de oever van de Zuiderpier in de haven van Harlingen opdook, is weer vertrokken. Volgens het Zeehondencentrum in Pieterburen verliet het zeezoogdier donderdagavond de Harlingse haven. Op dat moment stond de stroming noordelijk en dus in de richting van Schiermonnikoog. De dierenartsen hopen dat het dier weer onderweg is richting de Noordpool.

Het was voor het eerst in 23 jaar tijd dat er een walrus op de Nederlandse kust werd gezien. Het dier werd de laatste weken al opgemerkt op Schiermonnikoog en in Den Helder. Daarvoor kwamen er meldingen over dezelfde walrus uit Denemarken en Duitsland.

De vrouwelijke walrus is herkenbaar, omdat ze verwondingen aan de voorpoten heeft. Volgens dierenartsen zijn de wonden al aan het genezen. Walrussen maken wel vaker een lange tocht, maar vinden meestal de weg naar huis terug.

De politie zette donderdag de Harlingse Zuiderpier af om kijkers op afstand te houden. Volgens deskundigen rustte de walrus daar na haar zwemtochten een poosje uit.