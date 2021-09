Door een blikseminslag zijn woensdagmiddag in het Noord-Brabantse Maarheeze zeven paarden gestorven, meldt BN DeStem donderdag. De eigenaar van de dieren was op dat moment aan het werk in zijn weiland.

"Alsof er een huis in brand stond, zó groot waren de bliksemschichten", vertelt de eigenaar. De 26 paarden in zijn bezit gingen als reactie op het noodweer diep in de wei bij elkaar staan. Na de inslag trof de eigenaar de zeven dode dieren aan.

"Plotseling begon het te donderen, waaien, regenen en hagelen", blikt de 64-jarige eigenaar terug. "Dat moet tussen 13.30 en 14.00 uur geweest zijn."

"Ze zijn absoluut gestorven door blikseminslag. De brandwonden en verkleuringen onder de staart zijn verschijnselen die dat bevestigen", concludeert een dierenarts, die de situatie ter plaatse heeft onderzocht. Ze vermoedt dat de bliksem is ingeslagen op schrikdraad in de buurt van de paarden.