De Amerikaanse regering wil 23 dieren, waaronder de grote ivoorsnavelspecht, uitgestorven verklaren. Het federale fauna- en visagentschap heeft hiertoe een voorstel ingediend. De meeste soorten, waaronder vogels en vissen, zijn al langere tijd niet meer waargenomen.

De regering staakt de zoekpogingen naar de 23 dieren die op de lijst met bedreigde diersoorten stonden.

"Nu de klimaatverandering en het verlies van natuurgebied steeds meer soorten op de rand van uitsterven brengen, is het tijd om proactieve, gezamenlijke en innovatieve inspanningen om de wilde dieren in de VS te redden op te voeren", aldus minister van Binnenlandse Zaken Deb Haaland.

Onder de 23 voorgestelde soorten zijn een vleermuis, elf vogels, acht zoetwatermosselen, twee vissoorten en een bloeiende plant uit de muntfamilie, aldus de U.S. Fish and Wildlife Service.

Houtkap grote boosdoener

De ivoorsnavelspecht, voor vogelaars ook wel bekend als de 'vogel van God', was de grootste specht in de VS, maar de houtkap in oerbossen in het zuiden van het land heeft zijn habitat vernietigd. De laatste bekende waarneming was in 1944 in het noordoosten van de zuidelijke staat Louisiana, aldus de dienst. Een waarneming uit 2004 wordt sterk betwist: het zou hoogstwaarschijnlijk gaan om een andere spechtensoort.

Wetenschappers hebben erop gewezen dat het door klimaatverandering en vernietiging van de natuurlijke leefomgeving steeds vaker zal voorkomen dat dieren uitsterven. Op dit moment staan ruim dertienhonderd dieren op de Amerikaanse lijst met de meest bedreigde soorten.