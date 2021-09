Een onlangs overleden 'minikoe' uit Bangladesh heeft na haar dood een wereldrecord te pakken. Rani, zoals het kleine dier heette, was met haar hoogte van 50,9 centimeter de kleinste koe ter wereld. Ze was een hit op internet en voor haar dood trokken duizenden mensen naar de boerderij in de buurt van hoofdstad Dhaka.

Rani kwam vorige maand plots te overlijden, kort nadat haar eigenaren het dier hadden aangemeld bij Guinness World Records. De koe zou zijn bezweken doordat er gassen ophoopten in haar maag.

Maandag liet haar eigenaar Kazi Mohammad Abu Sufian echter weten dat het record van kleinste koe alsnog aan Rani is toegekend. De veehouder had meerdere video's opgestuurd en later ook een rapport dat bevestigde dat de dood van het dier niet onder verdachte omstandigheden had plaatsgevonden.

Guinness bevestigde later in een verklaring dat Rani inderdaad alsnog is uitgeroepen tot de nieuwe recordhouder. Ze heeft voormalig recordhouder Manikyam afgetroefd, een koe uit India die 61 centimeter hoog was.

Het nieuws leverde op de boerderij net buiten Dhaka "gemengde gevoelens op". "We zijn blij dat ze haar verdiende eer heeft gekregen", zei Sufian. "Maar tegelijkertijd zijn we erg verdrietig, omdat ze niet meer bij ons is. Haar verzorger barstte in tranen uit toen we hem het nieuws vertelden."