De Aziatische hoornaar, de zogenoemde 'monsterwesp' die bijna twee keer zo groot is als een normale wesp, is dit jaar al op zestien plaatsen in Nederland opgedoken. Dat meldt de stichting Platform Stop invasieve exoten maandag.

Het gaat volgens de stichting om plaatsen in de provincies Drenthe, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) staat op de Europese lijst van ongewenste soorten, omdat hij honingbijen en andere wilde bijensoorten eet. Oorspronkelijk komt de Aziatische hoornaar niet in Nederland voor, maar in 2017 dook het eerste exemplaar in Zeeland op. De insecten kunnen 2 tot 3 centimeter lang worden.

Voor zover bekend zijn er nog maar enkele nesten gevonden: in het Zeeuwse Hoek, het Brabantse Eindhoven en het Zuid-Hollandse 's-Gravendeel. De stichting roept mensen op om de komende tijd extra alert te zijn, omdat de koninginnen binnenkort uitvliegen en zich dan verder over Nederland kunnen verspreiden.