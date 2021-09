Schiphol heeft een nieuwe, opvallende manier gevonden om vliegtuigen te beschermen tegen aanvaringen met vogels. Het gaat om een proef met twintig varkens die rond de luchthaven oogstresten moeten opeten, voordat vogels daar de kans toe krijgen.

Sinds deze week scharrelen er twintig varkens rond tussen de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. Het gaat om een perceel waar suikerbieten stonden. De alleseters zijn direct na de oogst van de bieten losgelaten in het bijna 2 hectare grote gebied.

De proef duurt zes weken. Om te meten hoeveel vogels er wegblijven door de varkens, blijft een ander perceel in de buurt leeg ter vergelijking. Schiphol heeft twintig vogelwachten (bird controllers) in dienst. Zij gaan bijhouden waar de vogels vliegen.

Om aanvaringen tussen vliegtuigen en vogels (zogeheten birdstrikes) te voorkomen, zijn de bird controllers dag en nacht bezig om vogels te verjagen bij start- en landingsbanen. Daarvoor gebruiken zij verschillende technieken, van speciale geluiden tot laserstralen. Ook staat er gras waar de vogels niet van houden.

De varkens rond de luchthaven zijn van Buitengewone Varkens. Deze varkenshouderij laat varkens scharrelen en wroeten in weilanden op akkers en in bossen van natuurbeheerders. Uiteindelijk gaan de varkens naar de slacht, maar ze hebben dan wel een idyllisch leven gehad, is het idee.