Op het strand van Schiermonnikoog is maandag een walrus waargenomen. De laatste keer dat het dier in Nederland is gezien, was in 1998 op Ameland. Zeehondenopvang Ecomare op Texel spreekt dan ook van een "zeer uitzonderlijke" situatie.

Walrussen komen van nature voor in het noordpoolgebied, dat de zeezoogdieren normaal gesproken nooit verlaten. De walrus op Schiermonnikoog is dan ook een dwaalgast, zegt een woordvoerder van Ecomare. Dwaalgasten zijn dieren die erg ver buiten hun leefgebied komen.

De waarneming van de walrus op Schiermonnikoog is vastgelegd op waarneming.nl. Volgens die website, waarop dierenspotters hun observaties kunnen doorgeven, gaat het om een vrouwtje.

De bijzondere vondst is gedaan door Ralf van Hal, onderzoeker bij Wageningen University. Hij zag de kolos liggen op een zandplaat waar ook vaak zeehonden liggen. De afgelopen dagen is ook een walrus gezien in Duitsland en Denemarken. Waarschijnlijk gaat het om hetzelfde dier.

Ogenschijnlijk is de walrus niet gewond. Ecomare ziet op dit moment dan ook geen reden om te hulp te schieten. "Als ze hier gekomen is, kan ze ook terug. En hier kan ze ook vis vangen", zegt de woordvoerder. Bovendien is het volgens haar zeer lastig om een volwassen exemplaar te vangen. "Ze zijn wel erg groot hoor."

Een volwassen walrus weegt tussen de 1.000 en 1.500 kilogram. Verder staan walrussen bekend om hun grote slagtanden en snor.