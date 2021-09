Een vrouwtjesneushoorn is donderdag overleden in dierentuin Wildlands in Emmen. Ze schrok zo van een nieuwe mannetjesneushoorn dat ze uitgleed, in een waterpoel belandde en verdronk.

De negentienjarige mannelijke witte neushoorn Limpopo arriveerde begin september in Wildlands als onderdeel van een fokprogramma. Hij moest voor nakomelingen zorgen met de al aanwezige vrouwtjes Zahra en Elena.

De drie leerden elkaar sindsdien al een beetje kennen door elkaar in hun eigen deel van de stal te zien en te ruiken. Donderdag volgde de eerste lijfelijke kennismaking op de savanne. Beide neushoornvrouwtjes schrokken echter zo van Limpopo, dat ze er rennend vandoor gingen.

Limpopo zette de achtervolging in op Elena, die het dichtst bij hem in de buurt was. Na een kwartier rennen waren beide dieren uitgeput. Elena gleed waarschijnlijk door vermoeidheid uit en belandde op haar zij in een ondiepe waterpoel.

Dierenverzorgers moesten vervolgens eerst Limpopo weglokken bij de waterpoel, wat een tijdje duurde. Ze kwamen te laat om Elena te redden van de verdrinkingsdood.

De gebeurtenis heeft veel indruk gemaakt op de dierenverzorgers, laat het dierenpark weten. Wat voor gevolgen het incident heeft voor het fokprogramma, is nog onbekend.