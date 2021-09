Het gaat beter met enkele tonijnsoorten die op de Rode Lijst van de internationale unie voor natuurbescherming (IUCN) staan. Uit de recentste update van de lijst van uitstervende dieren blijkt dat vier tonijnsoorten in mindere mate met uitsterven worden bedreigd. Tegelijkertijd gaat het wel slechter met de komodovaraan: de grootste hagedis ter wereld heeft de status 'bedreigd' gekregen.

De populatie van de vier tonijnsoorten toont tekenen van herstel. De natuurorganisatie wijst naar maatregelen als vangstquota en de aanpak van illegale visserij als oorzaak.

Onder meer de Atlantische blauwvintonijn, die veel in sushi wordt verwerkt en duizenden euro's kan opleveren, is niet langer een zorgenkindje. Dat geldt ook voor de witte en de geelvintonijn. Ook met de zuidelijke blauwvintonijn gaat het beter, maar die soort is nog wel bedreigd.

De komodovaraan is op de Rode Lijst geplaatst vanwege de klimaatverandering. Het dier leeft op het Indonesische eiland Komodo en enkele andere eilanden. De grootste levende hagedissensoort kan 3 meter lang en 90 kilo zwaar worden.

Het dier stond al op de lijst van kwetsbare soorten. Maar doordat zijn leefgebied door de stijgende temperatuur en zeespiegel naar verwachting 30 procent kleiner wordt, geldt de varaan nu als bedreigde soort.

Ruim derde van haaien- en roggensoorten dreigt uit te sterven

De organisatie benadrukt daarnaast dat 37 procent van de twaalfhonderd haaien- en roggensoorten dreigt uit te sterven door overbevissing. Dat is een derde meer dan zeven jaar geleden.

Van de zoogdiersoorten kan ruim een kwart uitsterven en bij vogelsoorten is dat 12 procent.

Op de lijst van de IUCN staan nu 138.374 diersoorten, waarvan 38.543 het label 'met uitsterven bedreigd' hebben gekregen.