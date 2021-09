De afgelopen week zijn er ruim honderd dode bruinvissen aangespoeld op de Waddeneilanden, meldt stichting SOS Dolfijn donderdag. Het aantal meldingen over gestrande bruinvissen lijkt volgens de organisatie wel weer af te nemen. Het is nog altijd onduidelijk waaraan de dieren zijn overleden.

Sinds vorige week woensdag spoelden op Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog dagelijks zo'n twintig bruinvissen aan. Een abnormale hoeveelheid, zo noemde de aan de Universiteit Utrecht verbonden bioloog Lonneke IJsseldijk de strandingen eerder deze week.

Er liggen nu ruim twintig karkassen voor onderzoek bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Volgens de universiteit en SOS Dolfijn wordt in het onderzoek niet alleen gekeken naar de algehele fysieke toestand van de bruinvissen, maar ook of er wellicht sprake is geweest van een virus of dat de dieren op een andere manier gewond zijn geraakt.

Ook de overheid draagt bij in het onderzoek. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kijkt volgens de betrokken partijen welke menselijke activiteiten de afgelopen weken hebben plaatsgevonden in het gebied.