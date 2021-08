Tussen de dorpen Ellewoutsdijk en Scheldeoord op Zuid-Beveland is vrijdagmiddag een dode dolfijn aangespoeld, laat stichting SOS Dolfijn weten. Het gaat om een zogeheten witflankdolfijn, een soort die niet vaak op de Nederlandse kust wordt aangetroffen.

De laatste keer dat een witflankdolfijn op de Nederlandse kust aanspoelde, was in 2008 bij Castricum (Noord-Holland).

De laatste keer dat de soort bij de Westerschelde aanspoelde, was in 1973. Destijds spoelde de dolfijn aan bij Breskens. Volgens de stichting komt het dier wel vaker in de Noordzee voor.

Medewerkers van het Reddingsteam Zeedieren Nederland hebben de dolfijn geborgen. "Dat bleek nog een hele klus omdat het dier in het slik lag", aldus SOS Dolfijn. Het is nog niet bekend waaraan het dier is overleden.

Witflankdolfijnen worden gemiddeld 2,5 meter lang en zijn herkenbaar aan hun zwarte, sikkelvormige rugvin en witte vlekken. Ze leven doorgaans in grote groepen van soms tientallen dieren bij elkaar.