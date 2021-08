Een cheeta in Safaripark Beekse Bergen heeft drie welpen van een ander jachtluipaard geadopteerd, nadat ze kort geleden zelf van drie jongen is bevallen. Volgens verzorgers gebeurt het bijna nooit dat een cheeta de welpen van een ander dier adopteert.

Cheeta Kate heeft drie welpen van cheeta Sara geadopteerd, omdat die vanwege haar gezondheid niet voor de jongen kon zorgen. Sara beviel onlangs van vier welpen, maar één overleed kort na de geboorte.

"Dit is echt een bijzondere situatie die bij ons nog nooit is voorgekomen. Sara deed het prima, maar we zagen haar gezondheid steeds verder achteruitgaan. Daardoor kon zij niet meer voor haar jongen zorgen en is er een welpje uiteindelijk ook overleden", vertelt dierverzorger Mariska Vermij-van Dijk.

Met haar drie eigen jongen erbij zorgt Kate dus voor zes welpen. Volgens het dierenpark moet nog maar blijken of ze dat volhoudt.

"Zes jongen is wel veel om te voeden, dus we geven ze wat extra voer. Maar verder zorgt Kate goed voor zowel haar eigen jongen als haar pleegwelpjes."

In totaal gaat het om vier mannetjes: Pikachu, Onix, Jynx en Ajabu. De twee vrouwtjes heten Nyah en Bomani. De zes jongen en Kate zullen snel hun buitenverblijf gaan ontdekken.

Cheeta is in het wild kwetsbaar

In het wild leven naar schatting zevenduizend cheeta's, ook wel jachtluipaarden genoemd. Daardoor vallen ze in de categorie 'kwetsbaar' op de Rode Lijst van de internationale unie voor natuurbescherming (IUCN).

In veel dierentuinen is een speciaal fokprogramma opgezet om voor een gezonde populatie te zorgen. De zes welpen zijn ook in het kader van dat programma geboren, evenals hun vaders Ash en Rowan.

Cheeta's komen in een groot deel van Afrika in het wild voor. Daar leven ze op savannes. De dieren hebben een voorkeur voor gebieden met schuilplaatsen, vanwaar ze prooien kunnen besluipen.