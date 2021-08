Een kudde olifanten die zeventien maanden geleden uit een Chinees reservaat is ontsnapt, is bijna weer thuis, schrijft BBC News dinsdag. In de tussentijd lieten de dieren een ruim 500 kilometer lang spoor van vernieling achter.

De dieren trokken dwars door akkers met gewassen, kleine dorpjes en steden. China schat dat voor miljoenen euro's aan schade is aangericht. Autoriteiten moesten meermaals hele dorpen evacueren vanwege de naderende grijze kolossen.

Aanvankelijk trok de kudde na het vertrek uit de provincie Yunnan maandenlang richting het noorden van het land. Inmiddels zouden de olifanten terug naar het zuiden lopen en hun oude reservaat op minder dan 200 kilometer zijn genaderd.

Deskundigen zijn het er nog niet over eens waarom de olifanten hun vaste leefomgeving achter zich lieten. Mogelijk komt het doordat kort voor het vertrek een nieuwe, onervaren leider zou zijn opgestaan in de groep. Andere experts oordelen dat de kudde simpelweg op zoek was naar een nieuwe leefomgeving.

25.000 agenten met drones ingezet voor veiligheid omwonenden

In China is de losgeslagen kudde een ware attractie. Meer dan 25.000 agenten zijn ingezet om ervoor te zorgen dat de Aziatische olifanten niet botsen met omwonenden en talloze straten werden geblokkeerd met bergen zand om olifanten uit woonwijken houden.

Om het laatste stukje van de reis van de olifanten veilig te laten verlopen, zijn nog eens 150.000 mensen geëvacueerd, schrijft BBC News. Ook zijn elektrische hekken neergezet en speciale wegen gebouwd om de dieren de goede kant op te wijzen.

De Aziatische olifant is een beschermde diersoort in China. In de provincie Yunnan werden reservaten opgericht om voor de dieren te kunnen zorgen. Sinds de jaren tachtig zou de populatie Aziatische olifanten zijn toegenomen van 193 naar ruim 300.