Op Nationaal Park Hoge Veluwe is een wolf gesignaleerd, bevestigt het park dinsdag na berichtgeving van De Stentor. Jachtopzieners van het park hebben het dier een aantal keer gezien en er zijn dode moeflons aangetroffen. De komst van de wolf naar de Hoge Veluwe ligt gevoelig, aangezien het park er tot nu toe alles aan heeft gedaan om de wolf te weren. Nu blijkt dus dat dat niet is gelukt.

Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst, directeur van de Hoge Veluwe, is fel tegenstander van de komst van de wolf naar zijn park.

Hij pleitte eerder al voor de mogelijkheid tot het afschieten van het roofdier en heeft twee wilddoorgangen afgesloten met hoge hekken om te voorkomen dat wolven op het Nationaal Park kunnen komen.

Andere grote zoogdieren, zoals edelherten, ondervinden ook de gevolgen van de afsluitingen en kunnen daardoor het Nationaal Park ook niet in of uit.

De moeflon is honderd jaar geleden uitgezet op de Hoge Veluwe. De moeflon is honderd jaar geleden uitgezet op de Hoge Veluwe. Foto: Getty Images

Hoge Veluwe bang voor verdwijnen moeflon

Van Voorst tot Voorst is bang dat de wolf de moeflonpopulatie op de Hoge Veluwe uitroeit en dat edelherten meer in roedels gaan leven, waardoor ze voor het publiek minder zichtbaar zijn.

Moeflons zijn een soort schapen die grazen in het park en van nature niet in Nederland voorkomen. Ze leven normaal gesproken op onder meer Sardinië en Corsica.

Honderd jaar geleden is een groep moeflons uitgezet op de Hoge Veluwe en momenteel leven er ruim tweehonderd dieren in het park.

Volgens het parkbeheer van de Hoge Veluwe zorgt de schapensoort ervoor dat het park niet dichtgroeit met bomen en andere beplanting en als de moeflon verdwijnt zou dat volgens het park het einde betekenen van de open heide- en stuifzandgebieden.

"Rampzalig", zo noemt Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering van de Hoge Veluwe, de komst van de wolf in gesprek met NU.nl. Hoe het dier in het natuurgebied is gekomen, weet hij niet. "Het heeft geen gat gegraven en is ook niet over een hek heen gesprongen, want dan hadden we haren gevonden", zegt hij. "Wel merken we dat er af en toe gaten geknipt worden in de hekken."

65 Wildcamera filmt grote wolvenfamilie op Noord-Veluwe

Van Voorst tot Voorst wil wolf kunnen afschieten

Van Voorst tot Voorst wil dat de moeflon op de lijst van inheemse dieren komt zodat "we maatregelen kunnen treffen tegen gevaren van buitenaf", zei hij eerder dit jaar tegen De Gelderlander. Met andere woorden: de wolf afschieten zodra die voet zet op de Hoge Veluwe.

De wolf is wel een voor Nederland inheemse soort, geniet daardoor een beschermde status en mag niet worden afgeschoten.

De wolf was 150 jaar verdwenen uit ons land, maar heeft sinds een paar jaar vanuit Polen en Duitsland de weg terug weer gevonden. Op de Veluwe (niet het Nationaal Park) leeft een roedel wolven en ook op andere plekken in het natuurgebied is het dier gevestigd.

De Hoge Veluwe zoekt nu naar een manier om de wolf op een legale manier uit het park te krijgen. "Wat vanzelf komt, kan ook vanzelf gaan", oppert Leidekker. "Maar ik maak me nu wel grote zorgen om de moeflons. Het is bekend dat waar de wolf verschijnt, de moeflon verdwijnt. We zitten gewoon niet op het beest te wachten."